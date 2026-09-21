Es passiert sicher nicht alle Tage, dass ein Leistungsträger nach der Vertragsverlängerung von den eigenen Fans ausgepfiffen wird. So geschehen im April dieses Jahres, als Nico Schlotterbeck den Unmut der Anhänger zu hören bekam. Für Trainer Niko Kovac „geht sowas nicht“ und auch Nebenmann Waldemar Anton (30) pflichtete bei: „Keiner hat es verdient, ausgepfiffen zu werden, und vor allem auch nicht hier im eigenen Stadion. Das sind die Dinge, die überhaupt nicht funktionieren.“

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Der Hintergrund: Schlotterbeck hatte zwar bis 2031 unterschrieben, sicherte sich aber eine sofortige Exit-Option, die unter anderem von Real Madrid und dem FC Liverpool bis Mitte Juli aktiviert werden konnte. Auch aufgrund der Verletzung während der WM verlor das Reiz-Thema die Brisanz, die Klausel wurde nicht ausgelöst.

Mittlerweile ist der BVB-Kapitän zurück, gegen den VfB Stuttgart (1:0) absolvierte Schlotterbeck sein erstes Spiel über 90 Minuten. Und nicht nur bei den Fans hat sich der Wind gedreht, auch beim 26-Jährigen selbst. Auf dem Platz schwingt der Defensiv-Dirigent wieder den Taktstock, vor dem Gästeblock tritt er als Mannschaftsanimateur auf.

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Schlotterbeck sendet Zeichen an die Fans

Auf die Frage von Schiedsrichter Tobias Stieler bei der Seitenwahl „blau oder rot?“ antwortete Schlotterbeck überaus viral-tauglich: „Beides Scheiße.“ Es sind diese Szenen, die die BVB-Fans mit der Zunge schnalzen lassen, die aber auch die Überzeugung verdeutlichen, die der Vertragsverlängerung im April zugrunde lag.

Bei allem Verständnis für die berechtigte Kritik an den Pfiffen von der Süd, diese absolute Überzeugung ließ der Waiblinger in der Vergangenheit immer mal wieder vermissen. Mit Analysen wie „die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball“ schoss er über das Ziel hinaus.

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Der BVB will Schlotterbeck zum Aushängeschild und als internationale schwarz-gelbe Ikone vermarkten. Aktuell scheint der Plan voll aufzugehen. Die Ausstiegsklausel wird aber auch im kommenden Sommer wieder aktiv, genauso wie Schlotterbecks Forderung und Hunger nach Titeln.