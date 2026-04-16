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Weltmeisterschaft

Xhaka trifft wichtige Karriere-Entscheidung

von Martin Schmitz - Quelle: Blue Sport
1 min.
Granit Xhaka im Schweizer Nationaltrikot @Maxppp

Granit Xhaka bleibt der Schweizer Nationalmannschaft auch nach der anstehenden Weltmeisterschaft im Sommer erhalten. Das verriet Nationaltrainer Murat Yakin im Fußballtalk ‚Heimspiel‘ auf ‚Blue Sports‘: „Solange er gesundheitlich in dieser Form ist, spielt er so lange wie möglich. Ich weiß auch von ihm, dass er nach der WM weiterziehen wird. Da bin ich glücklich. Er muss auch immer fit sein und körperlich auf dem höchsten Niveau sein.“

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Xhaka ist Rekordnationalspieler der Eidgenossen, absolvierte bisher 144 Länderspiele und ist der unumstrittene Kapitän des Teams. Immerhin 29 Scorerpunkte kann der 33-Jährige für sein Heimatland vorweisen. Vor der laufenden Spielzeit war Xhaka von Bayer Leverkusen zum AFC Sunderland gewechselt. Bei den Black Cats steht der Schweizer noch bis 2028 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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