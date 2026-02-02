Menü Suche
Offiziell 2. Bundesliga

Nationalspieler für Nürnberg

von Tristan Bernert - Quelle: fcn.de
Joti Chatzialexiou bei seiner VorstellungsPK @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg verstärkt sich auf der Innenverteidiger-Position. Der Zweitligist verkündet die Festverpflichtung von Styopa Mkrtchyan vom kroatischen Erstligisten NK Osijek. Zur Vertragslaufzeit machen die Franken keine Angaben. Die Ablöse soll 750.000 Euro betragen.

1. FC Nürnberg
✍ Styopa #Mkrtchyan wechselt zum Club!

Der 22-jährige armenische Nationalspieler trägt ab sofort das Trikot des 1. FC Nürnberg! ✌

#fcn
Mkrtchyan ist ein 22-jähriger Innenverteidiger und 23-facher Nationalspieler Armeniens. „Unsere Scoutingabteilung hat sich intensiv mit Styopa befasst und ihn voller Überzeugung empfohlen, da er unser Anforderungsprofil als Linksfuß erfüllt und mit seinen 1.92-Metern auch eine ordentliche Physis mitbringt“, so Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

