Nationalspieler für Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg verstärkt sich auf der Innenverteidiger-Position. Der Zweitligist verkündet die Festverpflichtung von Styopa Mkrtchyan vom kroatischen Erstligisten NK Osijek. Zur Vertragslaufzeit machen die Franken keine Angaben. Die Ablöse soll 750.000 Euro betragen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mkrtchyan ist ein 22-jähriger Innenverteidiger und 23-facher Nationalspieler Armeniens. „Unsere Scoutingabteilung hat sich intensiv mit Styopa befasst und ihn voller Überzeugung empfohlen, da er unser Anforderungsprofil als Linksfuß erfüllt und mit seinen 1.92-Metern auch eine ordentliche Physis mitbringt“, so Sportvorstand Joti Chatzialexiou.