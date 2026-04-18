M’gladbach: Wie geht’s weiter mit Nicolas?

Bei Borussia Mönchengladbach würde man prinzipiell gerne weiter mit Torhüter Moritz Nicolas (28) zusammenarbeiten. „Moritz hat einen langfristigen Vertrag bei uns. Jeder weiß, was es ausmacht, eine richtig gute Nummer eins zu haben, die auch noch Potenzial hat. Er wurde in der deutschen Nationalmannschaft gehandelt, das steht dem Klub sehr gut“, sagte Sportchef Rouven Schröder auf der gestrigen Pressekonferenz. Man sei „ruhig und froh, dass er bei uns ist und ein Rückhalt ist. Der langfristige Vertrag ist gut für den Klub.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nicolas‘ bis 2029 datiertes Arbeitspapier enthält eine flexible Ausstiegsklausel, deren Höhe sich nach dem aufnehmenden Klub richtet. Bei einem passenden Angebot müsste man das Urgestein, das seit 2015 im Klub ist, also ziehen lassen. Interesse zeigen unter anderem englische Klubs, die dem Vernehmen nach eine zweistellige Millionensumme auf den Tisch legen müssten.