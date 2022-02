Dembélé kündigt Karriereende an

Mousa Dembélé hängt die Schuhe an den Nagel. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge beendet der 34-jährige Belgier seine aktive Spielerkarriere. Zunächst muss Dembélé jedoch noch Vertragliches mit seinem Arbeitgeber regeln. „Ich habe noch einen Jahresvertrag in China, ich muss dorthin zurückkehren, um darüber zu sprechen“, beantwortet der Mittelfeldspieler in Diensten von Guangzhou City eine entsprechende Anfrage der ‚Het Laatste Nieuws‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

2019 war der 82-fache belgische Nationalspieler von Tottenham Hotspur für rund 5,4 Millionen Euro ins Reich der Mitte gewechselt. Für die Londoner absolvierte Dembélé die meisten Spiele seiner Profilaufbahn. Insgesamt 249 Mal trug der technisch versierte Linksfuß das Trikot der Spurs.

Update 11:55 Uhr: Nun hat sich Dembélé erneut zu Wort gemeldet und ein vorzeitiges Karriereende ausgeschlossen. Auf seinem Instagram-Account teilt der Belgier mit: „Um das klarzustellen: Ich habe noch nicht aufgehört. Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Aber ich kann schon jetzt sagen, dass ich meine Karriere nach diesem Jahr beenden werde. Ich danke euch.“