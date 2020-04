CR7-Stadion in Portugal | James als Türöffner für Pogba?

433 in 56

Die Uhr tickt unaufhaltsam. Immer länger zieht sich die Corona-bedingte Spielpause in fast allen Ligen Europas. Überall wird für eine Fortsetzung der Saison ganz viel Improvisation gefragt sein, das zeigt sich nirgendwo besser als in England. Ganze 433 Partien sollen dort in nur 56 Tagen in Premier League und Championship runtergespielt werden. Einen entsprechenden Bericht zum Vorhaben der beiden höchsten englischen Spielklassen veröffentlicht die ‚Sun‘.

Wird James ein Red Devil?

Unklarheit besteht sowohl über den weiteren Werdegang von Paul Pogba (27) als auch jenen von James Rodríguez (28). Die ‚Mundo Deportivo‘ zählt eins und eins zusammen und führt einen möglichen Tausch beider Akteure ins Feld. Demnach könnte Manchester United seinen französischen Weltmeister zu Real Madrid ziehen lassen und würde dafür mit dem ehemaligen Bayern-Leihspieler entschädigt. Gerüchte über einen James-Wechsel nach England kursieren schon lange, ebenso wie ein möglicher Pogba-Transfer nach Madrid.

Cristiano-Ronaldo-Stadion in Lissabon?

Ob in Lissabon, Porto, Braga oder seiner Heimat Madeira – überall in Portugal wird Nationalheld Cristiano Ronaldo vergöttert. Bis die ersten öffentlichen Einrichtungen nach dem fünfmaligen Weltfußballer benannt werden, ist es wohl nur eine Frage der Zeit. Den Anfang machen will Ronaldos Jugendklub Sporting Lissabon, der erwägt, sein Stadion nach dem populärsten aller Fußballer zu benennen. „Es ist eine Möglichkeit, an der wir festhalten und auf die wir natürlich sehr stolz wären“, zitiert die ‚Tuttosport‘ Sporting-Präsident Frederico Varandas.