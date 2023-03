Olmo: Eberl äußert sich zu Barça-Gerüchten

Max Eberl hat Stellung zu den Meldungen aus Spanien bezogen, dass sich der FC Barcelona während der WM in Katar mit Dani Olmo wegen eines möglichen Transfers unterhalten hat. Die Katalanen wollen den Offensivspieler demnach im Sommer 2024 ablösefrei holen. „In so einer Atmosphäre erwarte ich, dass ein derartiges Angebot angesprochen werden würde. Es war aber nicht Bestandteil unseres Austauschs. Ich vertraue Dani und seinem Management“, sagt Eberl gegenüber der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiter sagt der Geschäftsführer Sport: „Wir haben in den letzten Wochen viele gute Gespräche mit Dani und seinem Management geführt. Natürlich ist es unser Ziel, dass diese Gespräche möglichst bald zu einem positiven Abschluss kommen werden.“ Die Olmo-Seite will den 2024 auslaufenden Vertrag allerdings erst dann verlängern, wenn klar ist, dass Leipzig auch in der kommenden Spielzeit an der Champions League teilnimmt. Als Tabellenfünfter wäre Leipzig derzeit nur für die Europa League qualifiziert.

Lese-Tipp

Medien: Messi forciert Barça-Rückkehr