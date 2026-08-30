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2. Bundesliga

Siebatcheu wechselt in die 2. Bundesliga

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Jordan Siebatcheu @Maxppp

Bei der SpVgg Greuther Fürth kommt Bewegung in den Kader. Laut ‚Sky‘ stehen die Kleeblätter kurz vor der Verpflichtung von Jordan Siebatcheu. Der 30-jährige Torjäger kommt von Stade Reims aus der Ligue 2 und hat bereits bis 2028 unterschrieben.

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Dem Bericht zufolge wird keine Ablöse fällig, die Franzosen lassen den US-Amerikaner trotz bestehenden Vertrags kostenfrei ziehen. Jordan bringt einiges an Bundesliga-Erfahrung mit. In der Vergangenheit lief er für Borussia Mönchengladbach und Union Berlin auf. Dabei erzielte er in 75 Erstligaspielen neun Tore und legte acht weitere auf.

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