ManCity: Agüero schwer verletzt?

Manchester City bangt um die Gesundheit von Sergio Agüero. Der argentinische Stürmer musste beim 5:0 gegen den FC Burnley am gestrigen Abend noch vor Ablauf der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

„Es sieht nicht gut aus. Es ist etwas mit dem Knie. Morgen werden wir sehen, was es ist“, so Pep Guardiola nach der Partie. Der 32-jährige Agüero wird am heutigen Dienstag eingehend untersucht. Vater Leonel Del Castillo sagte bei ‚Radio La Red‘: „Wir gehen davon aus, dass er am Donnerstag oder Freitag in Barcelona operiert wird.“