Chelsea holt Wiley zurück

Caleb Wiley hat den Ball im Blick @Maxppp

Der FC Chelsea bricht die Leihe von Caleb Wiley (21) zum FC Watford umgehend ab. Das berichtet der Journalist Luca Bendoni, der unter anderem für ‚Sky Italia‘ tätig ist. 2024 hatte Chelsea immerhin zehn Millionen Euro auf den Tisch gelegt, um Wiley aus seiner Heimat loszueisen.

Hintergrund sei, dass die Blues die hartnäckige Verletzung des linken Außenbahnspielers untersuchen wollen. Erneut schlägt sich der US-amerikanische Nationalspieler (drei Länderspiele) seit mehreren Wochen mit einer Adduktorenblessur herum.

