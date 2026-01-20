BVB geht leer aus: Timber-Wechsel durch

Borussia Dortmund muss eine Schlappe auf dem Transfermarkt hinnehmen. Laut Fabrizio Romano haben sich Olympique Marseille und Feyenoord Rotterdam auf einen Transfer von Quinten Timber geeinigt. OM zahlt ein halbes Jahr vor Vertragsende 4,5 Millionen Euro plus Boni an die Niederländer.

Der Mittelfeldspieler stand auch beim BVB hoch im Kurs, Südfrankreich reizte den 24-Jährigen aber offenbar mehr. Bei Feyenoord war Timber Leistungsträger, zu einer Verlängerung konnte man ihn in Rotterdam allerdings nicht bewegen.