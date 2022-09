Bayern-Gegner: So verstärkte sich Inter

Königstransfer

2021 wechselte Romelu Lukaku (29) für 115 Millionen Euro zum FC Chelsea – schnell wollte der Sturmtank zurück und bekam seinen Willen. Acht Millionen Euro Leihgebühr zahlte Inter, um seinen Traumsturm aus Lukaku und Lautaro Martínez wieder herzustellen. Aber: Gegen die Bayern fehlt der Belgier mit muskulären Problemen.

Routine

Verpflichtungen von Spielern weit in den Dreißigern sind in der Serie A keine Seltenheit. Und auch Inter tätigte in diesem Sommer gleich zwei Deals dieser Sorte. Der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan (33) kam ablösefrei von der AS Rom und soll die Optionen im Mittelfeld erweitern. Innenverteidiger Francesco Acerbi (34) ist als Innenverteidiger-Backup vorgesehen. Der Europameister kam auf Leihbasis samt Kaufoption über 3,5 Millionen von Lazio Rom.

Wachablösung

Seit zehn Jahren hütet Samir Handanovic (38) das Inter-Tor. Nun kam mit André Onana (26) ablösefrei neue Konkurrenz von Ajax Amsterdam. Perspektivisch soll der Kameruner die Nummer eins werden und somit den Kapitän ersetzen. Laut italienischen Medienberichten könnte die Wachablösung schon heute gegen die Bayern erfolgen.

Perspektive

Inter hat in diesem Sommer nicht nur erfahrene Spieler geholt. Raoul Bellanova (22) kam auf Leihbasis samt Kaufoption über sieben Millionen von Cagliari Calcio und soll den Konkurrenzkampf auf der rechten Schiene erhöhen. Bei Mittelfeldspieler Kristjan Asllani (20) ist Inter sogar verpflichtet, die Leihe zu einem fixen Transfer zu machen. 2023 fließen zehn Millionen für den albanischen Nationalspieler an den FC Empoli.