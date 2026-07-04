Der FC Bayern geht im Werben um Innenverteidiger Bremer (29) womöglich zeitnah den nächsten Schritt. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ planen die Münchner ein erstes Angebot in Höhe von rund 30 Millionen Euro – Juventus Turin bewerte Bremer mit 40 Millionen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der Alten Dame steht der 1,88 Meter große Rechtsfuß bis 2029 unter Vertrag. Seine 58-Millionen-Ausstiegsklausel, gültig bis zum 10. August, dürfte unberührt bleiben.

Bremer jedenfalls scheint einem Wechsel offen gegenüberzustehen. Und auch Juve ist grundsätzlich verkaufsbreit, benötigt Einnahmen für weitere Neuzugänge.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Kaderplatz von Bremer könnte ausgerechnet Bayerns Min-jae Kim (29) einnehmen. Wenn auch nicht erste Wahl, soll der Südkoreaner ein Thema in Turin sein. Juve-Trainer Luciano Spalletti und Kim wurden in der Saison 2022/23 gemeinsam italienischer Meister mit der SSC Neapel.