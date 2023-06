Vertragsdetails beschlossen: Wolfsburg holt Cerny

Der VfL Wolfsburg steht dicht vor dem zweiten Transfer für die kommende Saison. Auf Innenverteidiger Cédric Zesiger (25) folgt nach Informationen von ‚De Telegraaf‘ in Kürze Vaclav Cerny. Mit dem 25-jährigen Flügelflitzer habe sich der VfL auf einen Vierjahresvertrag geeinigt, berichtet die niederländische Tageszeitung.

Im Raum stehen sechs bis sieben Millionen Euro Sockelablöse, zudem könnten weitere Boni folgen. Nominell soll Cerny bei den Wölfen den zu Eintracht Frankfurt abgewanderten Omar Marmoush (24) ersetzen, bringt aber außerdem mehr Torgefahr mit als der nicht immer ganz pflegeleichte Ägypter.

13 Treffer und elf Assists sammelte Cerny in der abgelaufenen Spielzeit. Dabei zeichnet sich der neunfache tschechische Nationalspieler durch einen Spielstil aus, der stark an Bayern-Legende Arjen Robben erinnert. Von der rechten Außenbahn kommend zieht der Angreifer nach innen und schließt mit seinem starken linken Fuß ab. Auf diesen Move darf man sich in Wolfsburg also schon einmal einstellen.