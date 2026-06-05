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Offiziell Bundesliga

Köln verpflichtet Leipzig-Talent

von Tristan Bernert
1 min.
Das Kölner RheinEnergieSTADION @Maxppp

Der 1. FC Köln bedient sich bei RB Leipzig. Aus der U19 der Sachsen wechselt Lionel Voufack zum Effzeh. In Köln ist der 18-Jährige zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant und soll dort perspektivisch weiterentwickelt werden. „Lionel hat sich enorm mit dem Projekt hier beim FC und unserem Konzept der Spielerentwicklung identifiziert – das war von Anfang an zu spüren“, erklärt Kölns Technischer Direktor Lukas Berg.

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Voufack, der auf der linken Defensivseite beheimatet ist, erklärt: „Der FC bietet für mich sportlich die Möglichkeit, meine nächsten Schritte zu gehen und ist ein familiärer Club. Das hat mich in den Gesprächen komplett überzeugt. Ich möchte mich hier durch harte Arbeit zu einem Stammspieler entwickeln und glaube, dass meine leidenschaftliche Spielweise gut zum FC passt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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