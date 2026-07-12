Bellingham rettet England | Freak-Platzverweis für Embolo

Norwegen vs. England (1:2 n.V.)

In einem ziemlich ausgeglichenen Spiel setzte sich England etwas glücklich gegen Norwegen durch und beendet den WM-Traum der rudernden Wikinger. Diese waren durch ein Traumtor von Andreas Schjelderup (36.) in Führung gegangen. Jude Bellingham glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Im zweiten Durchgang war Norwegen mehrfach nah an der erneuten Führung. In der Verlängerung war nach einem Patzer von Norwegen-Keeper Örjan Nyland, der einen harmlosen Distanzschuss nicht festhalten konnte, erneut Bellingham (93.) zur Stelle. Der Ex-Dortmunder reagierte als schnellster und schob den Abpraller ein.

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‚Dagbladet‘ (Norwegen): „Norwegen ist aus der WM ausgeschieden, nachdem es im Spiel gegen England mehrere umstrittene Schiedsrichterentscheidungen gegen sich hinnehmen musste. Die Dramatik in Miami war enorm. Die kontroversen Situationen folgten wie Perlen an einer Schnur.“

‚The Sun‘ (England): „Jude Bellingham ist erneut der Held – mit einem brillanten Doppelpack schießt er die Three Lions ins WM-Halbfinale. Doch wie genau England diesem Spiel entkommen ist, war kaum zu begreifen.“

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‚The Times‘ (England): „In Mexiko erlebten sie eine Achterbahnfahrt, und in Miami hatten sie das große Glück auf ihrer Seite, doch England reitet derzeit auch auf einem außer Kontrolle geratenen Zug namens Jude Bellingham. Es ist aufregend, es ist anders als alles, was wir bisher gesehen haben, und lässt Gegner, Zweifler, Rekorde und Logik hinter sich. Steigen Sie ein. Nächster Halt ist Atlanta und ein WM-Halbfinale am Mittwoch.“

Argentinien vs. Schweiz (3:1 n.V.)

Bis zur unnötigen Gelb-Roten Karte für den Ex-Schalker Breel Embolo (72.), der an der Seitenauslinie eine plumpe Schwalbe vollführte, war die Schweiz dem amtierenden Weltmeister absolut ebenbürtig. Nach zehn Spielminuten war Argentinien nach einer Ecke von Lionel Messi durch Alexis Mac Allister in Führung gegangen, Dan Ndoye gelang nach einem schönen Angriff der Eidgenossen der Ausgleich (67.). In der Verlängerung war die Albiceleste jedoch in Überzahl klar überlegen. Julián Alvarez (112.) per Traumschlenzer und Lautaro Martínez (120.) per Konter sorgten für die Entscheidung.

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‚DeporTV‘ (Argentinien): „Auf ins Halbfinale. In den letzten Minuten und mit viel Herzblut sicherte sich die argentinische Nationalmannschaft einen großartigen 3:1-Sieg nach Verlängerung.“

‚El Gráfico‘ (Argentinien): „Argentinien besiegt die Schweiz in der Verlängerung mit 3:1 und bestreitet nun ein historisches Halbfinale gegen England. Der ungewöhnliche Platzverweis von Embolo war eine echte Hilfe.“

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‚Blick‘ (Schweiz): „Raus nach Schwalben-Gelb-Rot und heroischem Fight. Alvarez bricht die Schweizer Herzen in der Verlängerung.“