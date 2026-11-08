El Mala verrät Zukunftspläne

Am heutigen Sonntag (15:30 Uhr) geht es für den 1. FC Köln im Derby gegen Bayer Leverkusen und ganz wichtige Punkte. Bei einer Niederlage und Siegen der beiden Konkurrenten Union Berlin und Schalke 04 am späteren Nachmittag droht der Absturz auf einen Abstiegsrang, bei einem Dreier winkt ein großer Tabellensprung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der größte Hoffnungsträger des Klubs aus der Domstadt ist und bleibt Said El Mala. Doch wie lange geht der 20-Jährige noch für den FC auf Torejagd? Im Interview mit der ‚Bild‘ spricht der Neu-Nationalspieler über seine Zukunft in Köln und beim DFB.

Trotz des drohenden Abstiegskampfes in der Bundesliga überwiege aktuell der Stolz nach der DFB-Nominierung für die anstehenden Nations League-Partien gegen Serbien (13. November) und die Niederlande (16. November): „Es macht mich auf jeden Fall stolz, dass ich es auch in den kleineren Kader geschafft habe. Ich freue mich sehr auf die zehn Tage und die beiden Spiele.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Es sei ein großes Kontrastprogramm nach der Nicht-Berücksichtigung durch Julian Nagelsmann für die vergangene Weltmeisterschaft. „Er hatte mir konkrete Aufgaben mitgegeben und ich hatte das Gefühl, dass ich vieles gut umgesetzt habe. Wenn man dann nicht dabei ist, ist das traurig. Den Jungs habe ich natürlich trotzdem die Daumen gedrückt“, so El Mala.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie sollte Said El Mala seine mittelfristige Zukunft planen? Bis zur EM beim 1. FC Köln bleiben und sich weiterentwickeln Im Winter den Sprung in die Premier League wagen Im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Nun unter Klopp zu spielen und dessen Stimme beim Spiel zu hören, „macht einen schon ein wenig nervös. Und man spürt, dass er diesen Sport liebt. In den Gesprächen, Ansprachen und bei den Spielen ist er extrem emotional.“ Das Ziel des dynamischen Offensivspielers ist klar: Den EM-Sommer 2028 halte er sich frei, aber „es gibt ja auch noch die U21-EM, die ich theoretisch noch spielen kann“.

Trotz eines kürzlich verlängerten Vertrags bis 2031 könnte es sein, dass er nicht mehr als Köln-Spieler mit Klopp zum Turnier fährt. Bereits gestern verriet El Mala den Wunsch, irgendwann einmal Champions League zu spielen. Gegenüber der ‚Bild‘ schließt der Youngster, der nach wie vor von vielen Klubs umworben wird, sogar einen Wechsel im Winter nicht kategorisch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Darüber mache ich mir keine Gedanken. Meine Eltern kümmern sich um diese Themen. Ich konzentriere mich auf meinen Fußball und will das machen, was ich liebe, und das ist, mit meinem Bruder und den Jungs zusammen auf dem Platz zu stehen“, so die Nummer zehn des FC.