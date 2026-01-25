Real kassiert ab: Milan vor 20-Millionen-Zugang

Mario Gila wird Lazio Rom im Sommer voraussichtlich verlassen und innerhalb Italiens den Verein wechseln. Laut der ‚as‘ ist der AC Mailand dazu bereit, 20 Millionen Euro für den Innenverteidiger auf den Tisch zu legen. Die Verhandlungen sollen kurz vor dem Abschluss stehen. Da Real Madrid 50 Prozent der Transferrechte des 25-Jährigen besitzt, wird der Verein im Fall der Fälle einen warmen Geldregen von rund zehn Millionen Euro erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gila war im Sommer 2022 für eine Ablöse von sechs Millionen Euro aus der Jugendakademie der Königlichen nach Rom gewechselt. Dem Spanier stehen sogar zwei Einsätze für die Profis der Madrilenen zu Buche. Für Lazio absolvierte der Rechtsfuß insgesamt 106 Spiele. Sein aktueller Vertrag in Italien läuft noch bis Sommer 2027.