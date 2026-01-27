Menü Suche
Werder: Fritz spricht Transfer-Machtwort

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Olivier Deman wird Werder Bremen in diesem Winter nicht mehr verlassen. „Es lag ein Angebot für Oli vor. Aber wir haben es abgelehnt. Wir haben derzeit Verletzungsthemen auf seiner Position und können es daher nicht machen. Die Entscheidung haben wir getroffen und sie ist für Oli auch in Ordnung“, betont Geschäftsführer Sport Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘.

Das Angebot kam mutmaßlich von Parma Calcio, das den Linksverteidiger gerne ausgeliehen hätte. Nun muss sich der 25-Jährige, der in der laufenden Spielzeit an der Weser bislang kaum zum Zug kam, mit einem Verbleib am Osterdeich anfreunden.

