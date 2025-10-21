Europa League: VfB reagiert auf Demirovic-Ausfall

Nikolas Nartey (25) darf auf Einsätze auf internationaler Bühne hoffen. Wie der VfB Stuttgart mitteilt, wird der Mittelfeldspieler für den Europa League-Kader der Schwaben nachnominiert. Der Däne nimmt vorübergehend den Platz von Angreifer Ermedin Demirovic (27) ein, der wegen einer Fraktur an der Fußwurzel noch länger ausfallen wird.

Der VfB macht dabei Gebrauch von einer einmaligen Option. Die UEFA erlaubt in verletzungsbedingten Fällen, dass ein Verein bis einschließlich zum sechsten Spieltag einen Feldspieler für 60 Tage durch eine Nachnominierung ersetzen kann. Bei vollständiger Genesung würde der Platz im Dezember dann wieder zurück an Demirovic wandern.