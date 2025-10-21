Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Europa League: VfB reagiert auf Demirovic-Ausfall

von Fabian Ley - Quelle: vfb.de
Nikolas Nartey im VfB-Trikot @Maxppp

Nikolas Nartey (25) darf auf Einsätze auf internationaler Bühne hoffen. Wie der VfB Stuttgart mitteilt, wird der Mittelfeldspieler für den Europa League-Kader der Schwaben nachnominiert. Der Däne nimmt vorübergehend den Platz von Angreifer Ermedin Demirovic (27) ein, der wegen einer Fraktur an der Fußwurzel noch länger ausfallen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der VfB macht dabei Gebrauch von einer einmaligen Option. Die UEFA erlaubt in verletzungsbedingten Fällen, dass ein Verein bis einschließlich zum sechsten Spieltag einen Feldspieler für 60 Tage durch eine Nachnominierung ersetzen kann. Bei vollständiger Genesung würde der Platz im Dezember dann wieder zurück an Demirovic wandern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
UEFA Europa League
Stuttgart
Nikolas Nartey

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
UEFA Europa League UEFA Europa League
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Nikolas Nartey Nikolas Nartey
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert