Nicht nur Eintracht Frankfurt, auch RB Leipzig ist in jüngerer Vergangenheit immer wieder mit teuren Verkäufen aufgefallen. Vor allem im vergangenen Sommer kam durch die Abgänge von Mohamed Simakan, Xavi Simons, Benjamin Sesko, Loïs Openda & Co. eine Menge Geld zusammen. Und bei den Sachsen stehen schon die nächsten Aushängeschilder im Schaufenster.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eines davon ist Assan Ouédraogo. Der 19-Jährige fehlt aktuell verletzt, ist aber schon heiß begehrt. Zwischen 80 und 100 Millionen Euro könnte der frischgebackene deutsche Nationalspieler RB in die Kassen spülen, der FC Liverpool, der FC Arsenal und der FC Barcelona sind interessiert. Ganz so hoch dürfte das Preisschild bei Antonio Nusa wohl nicht sein, doch auch der Norweger wird bei den großen Topklubs gehandelt.

Rashford-Zukunft ungewiss

Konkret soll sich Barça nicht nur für Ouédraogo, sondern auch für Nusa interessieren. Laut der ‚Sport‘ haben die Katalanen den 20-Jährigen in der vergangenen Länderspielpause beobachtet und waren beim 4:1-Sieg der Norweger gegen Italien mit Scouts vor Ort.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nusa kommt meist über den linken Flügel, kann aber auch die rechte Seite bespielen. Bei Barcelona soll er, so die spanische Zeitung, in Konkurrenz zu Lamine Yamal (18) treten und das Top-Talent entlasten. Zudem ist noch nicht geklärt, ob der ausgeliehene Marcus Rashford (28) über den Sommer hinaus bleiben kann oder ob er im Gesamtpaket zu teuer ist.