Ohne Neuer & Kane: XXL-Rotation bei Bayern

Der FC Bayern reagiert auf die englischen Wochen mit heftiger Rotation. Gegen den VfB Stuttgart sitzen unter anderem Manuel Neuer, Jonathan Tah und Harry Kane nur auf der Bank. Auch Youngster Lennart Karl findet sich dort wieder.

Zudem fehlt Sacha Boey krankheitsbedingt im Kader der Münchner. Für Neuer spielt Jonas Urbig, Kane wird durch Nicolas Jackson ersetzt. Im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen Union Berlin verändert Vincent Kompany sein Team gleich auf sechs Positionen. Aleksandar Pavlovic steht etwas überraschend im Kader. Er sitzt wie Neuer, Tah und Kane auf der Bank.