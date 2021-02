Fortuna hält an Rösler fest

Fortuna Düsseldorfs Chefcoach Uwe Rösler erhält weiterhin das Vertrauen der Vereinsspitze. „Natürlich“ sei der 52-Jährige noch der richtige Trainer für den Zweitligisten, betont Sportvorstand Uwe Klein im Gespräch mit der ‚Rheinischen Post‘: „Darüber gab es bislang bei uns überhaupt keine Diskussion und ich sehe die auch nicht.“

Die Fortuna konnte seit fünf Spielen keinen Sieg mehr einfahren, rutschte in der Tabelle auf Platz sieben ab. „Wir müssen und werden gegen Hannover 96 wieder ein anderes Gesicht zeigen“, so Klein. Andernfalls drohen sich die Aufstiegsträume in Luft aufzulösen – schon jetzt beträgt der Rückstand zum Relegationsplatz satte neun Punkte.