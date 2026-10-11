Für den Wunschzugang: Ein BVB-Star muss weichen

Schon im vergangenen Sommer war Borussia Dortmund an Marcel Regula (19) von Zaglebie Lubin dran. Im Winter wollen die Schwarz-Gelben einen erneuten Anlauf starten – allerdings nur unter einer Voraussetzung.

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Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, gilt intern die Bedingung, einen anderen Profi abzugeben, bevor bei Offensivspieler Regula ein konkreter Vorstoß gewagt wird. Als Ablöse stehen sieben bis acht Millionen Euro im Raum.

Als heißester Verkaufskandidat hat sich Luca Reggiani (18) herauskristallisiert. Vor einigen Monaten gelang dem Innenverteidiger der Durchbruch bei den Profis, seit dieser Saison spielt er unter Cheftrainer Niko Kovac aber keine Rolle mehr.

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Kein Wunder, dass beide Parteien einer Trennung im Januar offen gegenüberstehen. Und wenn sich ein passender Abnehmer findet, wird das auch Regula freuen, der dann freie Bahn in Richtung Dortmund hätte.