Einer vom BVB: Vier BL-Profis bei Lazio gehandelt

Ob Alessio Romagnoli (31) bei Lazio Rom bleibt, steht noch nicht endgültig fest. Der Innenverteidiger will unbedingt den lukrativen Wechsel nach Katar zu Al Sadd abschließen. Die Verantwortlichen der Biancocelesti schieben einem Abgang bislang konsequent den Riegel vor, schauen sich ungeachtet dessen aber offenbar nach möglichem Ersatz um.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits bekannt war, dass der aktuelle Tabellenneunte der Serie A das über Jahre erprobte Abwehr-Duo von Union Berlin, Diogo Leite (27) und Danilho Doekhi (27), ins Auge gefasst hat. Die Verträge beider Leistungsträger laufen im Sommer aus, eine Verlängerung scheint ausgeschlossen. Für Union bliebe in diesem Fall der Winter als letzte Möglichkeit auf eine Ablöse.

Auch Chiarodia & Mané ein Thema

Der ‚Corriere della Sera‘ bringt nun zwei weitere Bundesliga-Verteidiger bei Lazio ins Spiel. Laut der italienischen Tageszeitung stehen auch Fabio Chiarodia (20) von Borussia Mönchengladbach und Filippo Mané (20) von Borussia Dortmund auf der Liste der Römer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beide Talente sind für die italienische U21-Nationalmannschaft am Ball und somit äußerst interessant für Serie A-Klubs. Chiarodia kommt in dieser Saison auf sieben Einsätze für Gladbach, Ende des Jahres fehlte der Ex-Bremer wochenlang wegen eines Muskelbündelrisses. Im März 2024 betonte der Linksfuß, dass er eines Tages gerne in Italien spielen möchte. Sein Vertrag bei den Fohlen läuft bis 2027.

Mané, der in der Jugend das Trikot von Sampdoria Genua getragen hatte, war in der laufenden Spielzeit bei den BVB-Profis lange außen vor. Am gestrigen Mittwochabend stand der Youngster wegen mehrerer Ausfälle bei seinem Champions League-Debüt gegen Inter Mailand gleich in der Startelf und konnte trotz der 0:2-Niederlage überzeugen. Dass Mané die Schwarz-Gelben nach dem vorzeitigen Abgang von Chelsea-Leihgabe Aarón Anselmino (20) noch im Winter verlässt, ist aber sehr unwahrscheinlich.