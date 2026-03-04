Menü Suche
Kommentar
La Liga

Blitz-Wechsel: Kehrtwende bei Griezmann

von Dominik Sandler - Quelle: ESPN
Antoine Griezmann ist eine Atlético-Legende @Maxppp

Angreifer Antoine Griezmann wird Atlético Madrid wohl doch nicht mehr im März verlassen. Wie ‚ESPN‘ berichtet, hat der Franzose seinen Plan, noch vor dem Ende des Transferfensters in den USA am 26. März zu Orlando City zu wechseln, auf Eis gelegt. Grund dafür sei der Einzug der Rojiblancos ins spanische Pokalfinale, das am 18. April stattfindet.

Griezmann wolle Madrid mit dem bestmöglichen Ergebnis verlassen und habe sich deshalb für einen Verbleib entschieden. Im Sommer könnte der Wechsel in die USA dann Gestalt annehmen. Orlando hatte dem 34-Jährigen bereits einen Vertrag vorgelegt und in den vergangenen Tagen intensiv am Transfer gearbeitet. Bei Atlético steht Griezmann noch bis 2027 unter Vertrag.

