Rodrigo Dudok wird vorerst nicht in die Mannschaften des FC Bayern integriert. Wie der Transfer-Journalist Luca Bendoni berichtet, steht der 19-jährige Flügelspieler vor einem Leihwechsel von seinem uruguayischen Heimatverein Racing de Montevideo zu Estrela Amadora nach Portugal. Dudok hatte in den vergangenen Wochen bei den Profis der Münchner mittrainiert.

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Die Drähte von der Säbener Straße zu Dudok werden aber nach wie vor kurz sein. Schließlich handelt es sich bei seinem neuen Klub um den Verein, bei dem jüngst eine Investoren-Gruppe um die ehemaligen Bayern-Spieler Thomas Müller, Mats Hummels und Yann Sommer eingestiegen ist.