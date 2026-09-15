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Süper Lig

Neuer Trainer-Job: Reis vor schneller Unterschrift?

von Lukas Weinstock - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Thomas Reis muss gehen @Maxppp

Trabzonspor buhlt allem Anschein nach intensiv um Thomas Reis. Nach Informationen von Yagiz Sabuncuoglu hat der Süper Lig-Vertreter ein offizielles Angebot für den deutschen Übungsleiter bei Ludogorets Razgrad eingereicht. Dort steht Reis noch bis Saisonende unter Vertrag.

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Trabzon hoffe, den Deal in den nächsten 24 Stunden unter Dach und Fach zu bringen. Der türkische Pokalsieger ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Fatih Tekke, der sein Amt Anfang September auf eigenen Wunsch niedergelegt hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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