Köln: Neue Rolle für Kessler?

von Daniel del Federico - Quelle: kicker
Sportdirektor Thomas Kessler vom 1. FC Köln @Maxppp

Sportdirektor Thomas Kessler darf sich auf eine baldige Beförderung beim 1. FC Köln freuen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird der 39-Jährige den Posten des Sport-Geschäftsführers antreten, der seit der Entlassung von Christian Keller im Mai vakant ist. Die Einigung zwischen beiden Parteien gilt als reine Formsache und soll noch vor Weihnachten finalisiert werden. Die offizielle Verkündung wird für den Januar erwartet.

Kessler stieg im Mai dieses Jahres zum Sportdirektor auf, nachdem er zuvor drei Jahre unter Keller tätig gewesen war. Der ehemalige Torwart bewies in diesem Sommer unter anderem mit der Verpflichtung von Trainer Lukas Kwasniok und der Vertragsverlängerung mit Said El Mala (19) sein goldenes Händchen. Der Umbruch beim Aufsteiger ist geglückt und die Domstädter belegen nach 14 Spieltagen den zehnten Tabellenplatz mit fünf Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsrang.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
