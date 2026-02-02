Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

TSG: Abwerbeversuch bei Damar

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Muhammed Damar im Spiel mit der TSG Hoffenheim @Maxppp

Die TSG Hoffenheim muss in den letzten Stunden des Deadline Days um einen Verbleib von Offensivspieler Muhammed Damar bangen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat die PSV Eindhoven in den vergangenen Stunden den Kontakt intensiviert und die Möglichkeit eines Transfers abgeklopft. Aktuell sei die TSG aber nicht bereit, den 21-Jährigen ziehen zu lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der deutsche U21-Nationalspieler hat nach seiner Leihe zur SV Elversberg unter Christian Ilzer keinen leichten Stand. In der Bundesliga kommt Damar nur auf 231 Spielminuten. Vertraglich ist er bis 2029 an den Bundesligisten gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
Hoffenheim
PSV
Muhammed Damar

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
PSV Logo PSV Eindhoven
Muhammed Damar Muhammed Damar
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert