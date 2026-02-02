TSG: Abwerbeversuch bei Damar

Die TSG Hoffenheim muss in den letzten Stunden des Deadline Days um einen Verbleib von Offensivspieler Muhammed Damar bangen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat die PSV Eindhoven in den vergangenen Stunden den Kontakt intensiviert und die Möglichkeit eines Transfers abgeklopft. Aktuell sei die TSG aber nicht bereit, den 21-Jährigen ziehen zu lassen.

Der deutsche U21-Nationalspieler hat nach seiner Leihe zur SV Elversberg unter Christian Ilzer keinen leichten Stand. In der Bundesliga kommt Damar nur auf 231 Spielminuten. Vertraglich ist er bis 2029 an den Bundesligisten gebunden.