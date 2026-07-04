Einmal mehr bedient sich RB Leipzig auf der Suche nach Talenten auf dem französischen Markt. Die Tinte ist bereits trocken.
RB Leipzig sichert sich ein vielversprechendes Offensivtalent. FT kann Berichte bestätigen, dass der 15-jährige Maykel Gomis einen Vertrag bis 2029 bei den Sachsen unterschrieben hat.
🚨🔴⚪️ #RBLeipzig— Sébastien Denis (@sebnonda) July 4, 2026
❗️ Le prometteur Maykel Gomis 🇫🇷🇩🇿(génération 2010) quitte le FC Metz
❌ L'attaquant et international tricolore U16 a refusé de signer son premier contrat pro avec le club lorrain pour s'engager jusqu'en 2029 avec le RB Leipzighttps://t.co/0bbPAC3Ufb
(… pic.twitter.com/XEo0ikbgAp
Der Mittelstürmer kommt vom FC Metz, für den er zuletzt in der U19 auflief. Achtmal lief Gomis für die französische U16-Nationalmannschaft auf, erzielte dabei ein Tor.
Metz hätte gerne Gomis mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet, dieser lehnte aber ab. Für den Ligue 2-Klub eine große Enttäuschung, gilt Gomis doch als eines der größten Talente im Verein.
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