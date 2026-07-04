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Leipzig verpflichtet Top-Talent

Einmal mehr bedient sich RB Leipzig auf der Suche nach Talenten auf dem französischen Markt. Die Tinte ist bereits trocken.

von seb_nonda - David Hamza - Quelle: FT-Info
1 min.
Marcel Schäfer im Porträt @Maxppp

RB Leipzig sichert sich ein vielversprechendes Offensivtalent. FT kann Berichte bestätigen, dass der 15-jährige Maykel Gomis einen Vertrag bis 2029 bei den Sachsen unterschrieben hat.

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Der Mittelstürmer kommt vom FC Metz, für den er zuletzt in der U19 auflief. Achtmal lief Gomis für die französische U16-Nationalmannschaft auf, erzielte dabei ein Tor.

Metz hätte gerne Gomis mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet, dieser lehnte aber ab. Für den Ligue 2-Klub eine große Enttäuschung, gilt Gomis doch als eines der größten Talente im Verein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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