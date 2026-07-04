RB Leipzig sichert sich ein vielversprechendes Offensivtalent. FT kann Berichte bestätigen, dass der 15-jährige Maykel Gomis einen Vertrag bis 2029 bei den Sachsen unterschrieben hat.

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🚨🔴⚪️ #RBLeipzig



❗️ Le prometteur Maykel Gomis 🇫🇷🇩🇿(génération 2010) quitte le FC Metz



❌ L'attaquant et international tricolore U16 a refusé de signer son premier contrat pro avec le club lorrain pour s'engager jusqu'en 2029 avec le RB Leipzighttps://t.co/0bbPAC3Ufb



(… pic.twitter.com/XEo0ikbgAp — Sébastien Denis (@sebnonda) July 4, 2026

Der Mittelstürmer kommt vom FC Metz, für den er zuletzt in der U19 auflief. Achtmal lief Gomis für die französische U16-Nationalmannschaft auf, erzielte dabei ein Tor.

Metz hätte gerne Gomis mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet, dieser lehnte aber ab. Für den Ligue 2-Klub eine große Enttäuschung, gilt Gomis doch als eines der größten Talente im Verein.