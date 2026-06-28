HSV: Krüger muss wichtige Entscheidung treffen

Kathleen Krüger startet erst am 1. Juli in ihre neue Aufgabe als Sportvorständin des Hamburger SV, muss jedoch prompt eine wichtige Entscheidung treffen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll die Vertragssituation von Cheftrainer Merlin Polzin noch vor dem Saisonstart Ende August geklärt werden. Die Rothosen möchten unbedingt verhindern, dass der Übungsleiter in sein letztes Vertragsjahr geht.

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Vorstand Eric Huwer und Sportdirektor Claus Costa waren sich bereits einig darüber, Polzin mit einem neuen Arbeitspapier auszustatten, nachdem der 35-Jährige mit dem Aufstieg und dem anschließenden Klassenerhalt zwei Jahre in Folge die Saisonerziele erreichen konnte. Eine finale Entscheidung wollte man vor Krügers Ankunft jedoch bewusst nicht treffen. Genau diese Aufgabe wartet nun auf die 41-Jährige, sobald sie ihre vierjährige Amtszeit in der Hansestadt antritt.