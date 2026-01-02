Wolfsburg: Kommt Alebiosu im Januar?

Der VfL Wolfsburg hat offenbar einen neuen Rechtsverteidiger im Blick. Laut einem Bericht von ‚ESPN‘ zeigen die Niedersachsen neben Premier League-Klub FC Everton Interesse an einer Winter-Verpflichtung von Ryan Alebiosu vom englischen Zweitligisten Blackburn Rovers. Auch die Serie A-Vertreter US Sassuolo und FC Genua beobachten den 24-Jährigen.

Alebiosu ist in Blackburn auf der rechten Defensivseite gesetzt und bestritt in dieser Saison 20 Ligapartien von Beginn an. Aktuell weilt der gebürtige Londoner, der beim FC Arsenal ausgebildet wurde, mit der nigerianischen Nationalmannschaft beim Afrika-Cup. Zum Einsatz kam er beim Kontinentalturnier bislang nicht. ‚ESPN‘ taxiert seinen Wert auf umgerechnet rund 4,5 Millionen Euro.