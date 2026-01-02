Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Wolfsburg: Kommt Alebiosu im Januar?

von Fabian Ley - Quelle: ESPN
1 min.
Ryan Alebiosu im Blackburn-Trikot @Maxppp

Der VfL Wolfsburg hat offenbar einen neuen Rechtsverteidiger im Blick. Laut einem Bericht von ‚ESPN‘ zeigen die Niedersachsen neben Premier League-Klub FC Everton Interesse an einer Winter-Verpflichtung von Ryan Alebiosu vom englischen Zweitligisten Blackburn Rovers. Auch die Serie A-Vertreter US Sassuolo und FC Genua beobachten den 24-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alebiosu ist in Blackburn auf der rechten Defensivseite gesetzt und bestritt in dieser Saison 20 Ligapartien von Beginn an. Aktuell weilt der gebürtige Londoner, der beim FC Arsenal ausgebildet wurde, mit der nigerianischen Nationalmannschaft beim Afrika-Cup. Zum Einsatz kam er beim Kontinentalturnier bislang nicht. ‚ESPN‘ taxiert seinen Wert auf umgerechnet rund 4,5 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Championship
Sassuolo
Wolfsburg
Everton
Genua
Blackburn
Ryan Fiyinfoluwa Alebiosu

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Championship Championship
Sassuolo Logo Sassuolo Calcio
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Everton Logo FC Everton
Genua Logo FC Genua
Blackburn Logo Blackburn Rovers
Ryan Fiyinfoluwa Alebiosu Ryan Fiyinfoluwa Alebiosu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert