BVB-Youngster Khadra nach England

DFB-Nachwuchskicker Reda Khadra schließt sich dem Premier League-Klub Brighton & Hove Albion an. Die Engländer nehmen den 19-jährigen Außenbahnspieler unter Vertrag, nachdem dessen Arbeitspapier bei Borussia Dortmund ausgelaufen war.

Khadra spielte in der U19 des BVB zumeist auf dem rechten Flügel, kam aber auch regelmäßig im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Wie in Dortmund ist der Youngster auch in Brighton zunächst für die Nachwuchsmannschaft vorgesehen. Er hat drei Einsätze für Deutschlands U18-Nationalmannschaft vorzuweisen.