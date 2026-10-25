United-Endspiel: Carrick spricht Klartext

Michael Carrick geht mit Zuversicht in sein möglicherweise letztes Spiel auf der Bank von Manchester United am heutigen Sonntag (15 Uhr) gegen den AFC Bournemouth. Das bekräftigte der 45-Jährige in einer Medienrunde: „Nein, das Team ist nicht untrainierbar. Am Sonntag werden wir eine andere Mannschaft sein – wir müssen am Sonntag eine andere Mannschaft sein. Ich vertraue den Spielern auf jeden Fall.“

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Mit den Red Devils legte der ehemalige United-Profi den schlechtesten Pflichtspielstart der Klubhistorie hin. In der Premier League steht Manchester vor dem Duell mit den Cherries und ihrem deutschen Trainer Marco Rose lediglich auf Rang 15, in der Champions League setzte es unter der Woche eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Como 1907. Mehrere potenzielle Carrick-Nachfolger werden medial bereits gehandelt. Zuletzt signalisierten erst Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) und dann Antonio Conte (vereinslos) jedoch wenig Bereitschaft.