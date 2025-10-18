Bayern-Zukunft: Neuers großer Pluspunkt

Ende März wird Manuel Neuer 40 Jahre alt. Und obwohl wenig später sein Vertrag beim FC Bayern ausläuft, sieht es aktuell immer mehr danach aus, dass der ikonische Keeper auch mit 41 Jahren noch das Tor des Rekordmeisters hüten wird.

Zuletzt sickerte bereits durch, dass Neuer selbst entscheiden dürfe, ob er noch ein Jahr dranhängt. Gespräche sollen Ende 2025 stattfinden. In diese Kerbe schlägt nun auch die ‚Süddeutsche Zeitung‘, die darüber hinaus auch die Perspektive der Bayern noch genauer beleuchtet.

Demnach ist man angesichts von Neuers Formanstieg in den vergangenen Monaten diesmal noch überzeugter von einer weiteren Verlängerung als noch bei der jüngsten Unterschrift im Februar. Ein großer Pluspunkt für den 124-fachen Nationalspieler ist demnach sein Rücktritt aus dem DFB-Team nach der EM 2024. Die Bayern seien überzeugt, dass dieser dafür sorge, dass Neuer weniger verletzungsanfällig sei.

Dieser Logik nach dürften den Münchnern die nicht enden wollenden Gerüchte über ein Nationalmannschaftscomeback von Neuer nicht besonders schmecken. Aktuell hütet in Abwesenheit des verletzten Marc-André ter Stegen (33) der Hoffenheim Oliver Baumann (35) zuverlässig das deutsche Tor.

Doch klar ist auch: Die Rufe nach Neuer – zumindest in dessen aktueller Topform – dürften in Richtung Sommer 2026 nicht leiser werden. Neuer selbst hatte ein Comeback vor rund einem Monat noch öffentlich ausgeschlossen. Berichten zufolge ist die Tür Richtung WM in den USA, Kanada und Mexiko aber dennoch nicht ganz zu.