Gladbach gibt Horvat ab
Borussia Mönchengladbach verleiht Mittelfeldmann Niko Horvat (18) an Zulte Waregem. Die Belgier sichern sich auch eine Kaufoption.
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Niko Horvat nieuwste aanwinst voor Essevee 😍— SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) August 27, 2026
🤝 De jonge Belgische middenvelder met Kroatische roots wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Borussia Mönchengladbach, met aankoopoptie.
Alle info op https://t.co/aJZZ4BfkFU pic.twitter.com/YrveEwXrez
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