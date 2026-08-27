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Gladbach gibt Horvat ab

Borussia Mönchengladbach verleiht Mittelfeldmann Niko Horvat (18) an Zulte Waregem. Die Belgier sichern sich auch eine Kaufoption.

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