St. Pauli: Stojanovic will bleiben

Dejan Stojanovic möchte auch in Zukunft für den FC St. Pauli auflaufen. „Ich fühle mich hier wohl seit dem ersten Tag, spüre das Vertrauen des Trainers und des Vereins. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, längerfristig beim FC St. Pauli zu bleiben“, verrät der aktuell vom FC Middlesbrough ausgeliehene Schlussmann gegenüber ‚Transfermarkt.de‘.

Seit Januar steht der 27-Jährige am Millerntor zwischen den Pfosten. In 18 Einsätzen kassierte der Österreicher 24 Gegentore und hielt in fünf Partien die Null. Weiter fügt Stojanovic an: „Was ich so mitbekommen habe, denke ich, dass sie mich auch gerne halten wollen.“ Allerdings besitzt der Zweitligist keine Kaufoption für den gebürtigen Feldkircher.