Dortmunder Totalausfall in London | Fünfmal die Fünf

Nach nur zwei Minuten demaskierte Borussia Dortmund eigentlich die größte Schwachstelle von Tottenham Hotspur, als Karim Adeyemi steil durch das völlig offene zentrale Mittelfeld der Hausherren geschickt wurde. Auch wenn der Offensivspieler von Pedro Porro noch eingeholt werden konnte, war der Dortmunder Matchplan klar: Angriffe auf die kaum eingespielte Doppel-Sechs um Lucas Bergvall (19) und Archie Gray (19) konzentrieren.

In die Tat umsetzen konnte der BVB dies aber nicht. Die Spurs kamen viel besser in die Partie und konnten sich in der Hälfte der Gäste festsetzen. Die Schwarz-Gelben bekamen ihrerseits überhaupt keine Ruhe oder Kontrolle ins eigene Spiel, von Souveränität keine Spur. Folgerichtig ging Tottenham in Führung, die unglückliche Rote Karte für Daniel Svensson zehn Minuten später spielte den Londonern zudem in die Karten. Die Dortmunder konnten von Glück reden, dass es nur mit 0:2 in die Kabine ging.

Mit der beruhigenden Führung im Rücken nahmen die Engländer im Durchgang zwei deutlich den Fuß vom Gas. Der Bundesligist kam besser in die Partie und dominierte trotz Unterzahl phasenweise das Spielgeschehen. Die Dortmunder waren klar auf Wiedergutmachung für die desolate erste Hälfte aus, die erste gefährliche Torchance sprang aber erst in der ersten Minute der Nachspielzeit heraus, Vicario konnte jedoch den Schlotterbeck-Kopfball über die Latte lenken.

Torfolge

1:0 Romero (14.): Nach einer zunächst von Guirassy abgewehrten Ecke tritt Odobert bei seiner versuchten Direktabnahme über den Ball, kann so aber an Brandt vorbei, der sich ängstlich wegdreht, in den Sechzehner eindringen und scharf querlegen auf Romero, der zur Führung einschiebt.

2:0 Solanke (37.): Tottenham nutzt die zahlenmäßige Überzahl gekonnt aus und greift über die rechte Seite an. Porro spielt per einfachem Doppelpass Odobert frei, der steil geht und in die Mitte querlegt. Dort spielt Solanke seinerseits Doppelpass mit dem eigenen Standbein und trifft über den Innenpfosten ins Tor.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

46‘ Julian Ryerson (3) für Brandt

46‘ Emre Can (4) für Guirassy

65‘ Fábio Silva für Adeyemi

65‘ Carney Chukwuemeka für Nmecha

76‘ Maximilian Beier für Couto