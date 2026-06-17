Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Reyna zum Schnäppchen-Preis wieder weg?

von Martin Schmitz - Quelle: Sport Bild
1 min.
Giovanni Reyna kommt auch bei Borussia Mönchengladbach selten zum Zug @Maxppp

Giovanni Reyna ist bei Borussia Mönchengladbach auch in der kommenden Saison nach aktuellem Stand nicht als Stammspieler eingeplant und könnte den Klub noch in diesem Transferfenster verlassen. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Entscheidend seien die Leistungen des Mittelfeldspielers bei der laufenden Weltmeisterschaft. Sollte Reyna überzeugen, könnte er eine Zukunft in Gladbach haben oder sich für neue Klubs empfehlen. Wenn er auch bei den USA nur Joker bleibt, seien die Fohlen sogar bereit, den 23-Jährigen unterhalb des Einkaufspreises wieder ziehen zu lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im vergangenen Sommer war Reyna für vier Millionen Euro von Borussia Dortmund an den Niederrhein gewechselt. Für die Borussia kam der 39-malige Nationalspieler jedoch nur in 19 Ligaspielen zum Einsatz und dabei meist von der Bank. „Ich war nicht ganz glücklich mit der Situation und meinen Einsatzzeiten. Aber in den letzten Spielen war ich im Aufschwung. Wir werden sehen, was ich nächste Saison zeigen kann, jetzt liegt mein Fokus auf der WM“, so Reyna.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Giovanni Reyna

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Giovanni Reyna Giovanni Reyna
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert