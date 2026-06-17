Reyna zum Schnäppchen-Preis wieder weg?

Giovanni Reyna ist bei Borussia Mönchengladbach auch in der kommenden Saison nach aktuellem Stand nicht als Stammspieler eingeplant und könnte den Klub noch in diesem Transferfenster verlassen. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Entscheidend seien die Leistungen des Mittelfeldspielers bei der laufenden Weltmeisterschaft. Sollte Reyna überzeugen, könnte er eine Zukunft in Gladbach haben oder sich für neue Klubs empfehlen. Wenn er auch bei den USA nur Joker bleibt, seien die Fohlen sogar bereit, den 23-Jährigen unterhalb des Einkaufspreises wieder ziehen zu lassen.

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Im vergangenen Sommer war Reyna für vier Millionen Euro von Borussia Dortmund an den Niederrhein gewechselt. Für die Borussia kam der 39-malige Nationalspieler jedoch nur in 19 Ligaspielen zum Einsatz und dabei meist von der Bank. „Ich war nicht ganz glücklich mit der Situation und meinen Einsatzzeiten. Aber in den letzten Spielen war ich im Aufschwung. Wir werden sehen, was ich nächste Saison zeigen kann, jetzt liegt mein Fokus auf der WM“, so Reyna.