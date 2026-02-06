Werder: Fritz spürt „Rückendeckung“

Clemens Fritz macht sich aktuell keine Sorgen um seinen Job beim SV Werder. Nach einem Meeting mit dem Aufsichtsrat vor einer Woche, bei der Fritz unter anderem zum Transfer-Missverständnis Victor Boniface Stellung beziehen musste, äußerte sich der Geschäftsführer gegenüber der ‚Bild‘: „Ich spüre Rückendeckung. Ich habe dem Aufsichtsrat offen und transparent die Lage erklärt und bin auf Verständnis gestoßen.“

Fritz steht seit Wochen in der Kritik. Neben der missglückten Boniface-Leihe werden ihm weitere Fehler angekreidet. So sind er und sein Team zunächst davon ausgegangen, dass Werder die maximale Anzahl an Leihspielern bereits ausgereizt hatte. Erst ein Internetportal machte Fritz darauf aufmerksam, dass es die Statuten erlauben, weitere Spieler per Leihe zu verpflichten. Werder-Präsident Dr. Hubertus Hess-Grunewald betont in einem Interview mit dem vereinseigenen Medium die Rückendeckung für Fritz: „Ich habe volles Vertrauen zu Clemens Fritz und in seine Arbeit und sehe keine Veranlassung, ihn abzulösen.“