Girona verabschiedet Bayer-Kandidat Míchel

von Lukas Weinstock
Der FC Girona muss nach dem Abstieg aus La Liga auch den Verlust von Cheftrainer Míchel verkraften. Der spanische Übungsleiter hat sich laut Vereinsangaben dazu entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Für Míchel geht es aller Voraussicht nach bei Ajax Amsterdam weiter. Mit dem Hauptstadtklub soll der 50-Jährige bereits eine mündliche Einigung erzielt haben. Zuletzt wurde Míchel auch bei Bayer Leverkusen als möglicher Nachfolger für Kasper Hjulmand gehandelt, dort fällt die Wahl aber offenbar auf Landsmann Andoni Iraola.

