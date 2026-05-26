Menü Suche
Kommentar 10
Weltmeisterschaft

Überraschender 9er: DFB gibt WM-Rückennummern bekannt

von Fabian Ley
1 min.
Julian Nagelsmann und Manuel Neuer @Maxppp

Der DFB hat die Trikotnummern für die Weltmeisterschaft offiziell mitgeteilt. Rückkehrer Manuel Neuer erhält dabei die Nummer 1. Der 40-Jährige, der zuletzt im DFB-Pokalfinale des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart (3:0) aufgrund von Wadenproblemen geschont wurde, ist von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Stammtorwart eingeplant. Die Nummer 9 wird Jamie Leweling tragen, der allerdings nicht in der Sturmmitte agieren wird.

Unter der Anzeige geht's weiter
DFB-Team
Unsere Rückennummern für die WM ❤️‍🔥

#fifaworldcup #dfbteam
Bei X ansehen

Der zum Ersatzkeeper degradierte Oliver Baumann erhält die 12. Derweil darf Jamal Musiala wie gewohnt mit der prestigeträchtigen 10 auflaufen, Youngster Lennart Karl bestreitet sein erstes großes Turnier mit der 25. Für das DFB-Team beginnt die WM am 14. Juni gegen Curacao.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (10)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
Deutschland

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Deutschland Flag Deutschland
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert