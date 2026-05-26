Überraschender 9er: DFB gibt WM-Rückennummern bekannt

Der DFB hat die Trikotnummern für die Weltmeisterschaft offiziell mitgeteilt. Rückkehrer Manuel Neuer erhält dabei die Nummer 1. Der 40-Jährige, der zuletzt im DFB-Pokalfinale des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart (3:0) aufgrund von Wadenproblemen geschont wurde, ist von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Stammtorwart eingeplant. Die Nummer 9 wird Jamie Leweling tragen, der allerdings nicht in der Sturmmitte agieren wird.

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Der zum Ersatzkeeper degradierte Oliver Baumann erhält die 12. Derweil darf Jamal Musiala wie gewohnt mit der prestigeträchtigen 10 auflaufen, Youngster Lennart Karl bestreitet sein erstes großes Turnier mit der 25. Für das DFB-Team beginnt die WM am 14. Juni gegen Curacao.