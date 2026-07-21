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Einigung naht: Onyedika wird zum Eintracht-Schnäppchen

Der Kader von Eintracht Frankfurt für die neue Saison nimmt allmählich Form an. Inzwischen steht auch Wunschspieler Francis Onyedika auf der Matte.

von Dominik Sandler - Dominik Schneider - Quelle: Bild | FT-Info
1 min.
Raphael Onyedika im Einsatz für den FC Brügge @Maxppp

In der vergangenen Saison wurde immer wieder sehr deutlich, dass das zentrale Mittelfeld ein klarer Schwachpunkt im Kader von Eintracht Frankurt ist. Deshalb basteln die Kaderplaner und Manager der Adler daran, die Mannschaft genau dort zu verstärken. Nach Noel Aseko (20) steht der nächste Mittelfeldmann vor dem Wechsel an den Main.

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Laut der ‚Bild‘ befinden sich die Verhandlungen zwischen der SGE und dem FC Brügge auf der Zielgeraden. Aktuell bieten die Hessen acht Millionen Euro, Brügge verlangt zehn Millionen. Mit einer Einigung ist zeitnah zu rechnen, wie FT bestätigen kann.

Mit dem 25-jährigen Nigerianer ist sich Frankfurt schon einig, somit ist der Transfer wohl nur noch Formsache.

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Onyedika kommt damit im dritten Anlauf zur SGE, nachdem in den vergangenen beiden Transferperioden ein Wechsel nicht zustande gekommen war. Im vergangenen Sommer hatte der belgische Erstligist noch 30 Millionen gefordert, ein Jahr vor dem Vertragsende reicht rund ein Drittel der Summe aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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