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Offiziell Eredivisie

Ajax stellt neuen Trainer vor

von Dominik Schneider - Quelle: ajax.nl
1 min.
Miguel Ángel Sánchez Muñoz Míchel @Maxppp

In den vergangenen Tagen sickerte bereits durch, dass Míchel wohl den Trainerposten bei Ajax Amsterdam übernehmen wird. Jetzt hat der niederländische Topklub die Verpflichtung des 50-jährigen Spaniers offiziell bekanntgegeben.

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Zuletzt stand Míchel beim FC Girona an der Seitenlinie. Zwischenzeitlich wurde er auch als möglicher Nachfolger von Kasper Hjulmand bei Bayer 04 Leverkusen gehandelt. Jetzt hat der Übungsleiter aber einen bis 2028 datierten Arbeitsvertrag bei Ajax unterzeichnet.

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