Ajax stellt neuen Trainer vor

In den vergangenen Tagen sickerte bereits durch, dass Míchel wohl den Trainerposten bei Ajax Amsterdam übernehmen wird. Jetzt hat der niederländische Topklub die Verpflichtung des 50-jährigen Spaniers offiziell bekanntgegeben.

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Ajax has reached an agreement with Miguel Ángel Sánchez Muñoz, commonly known as Míchel, on his move to Amsterdam. Míchel has signed a contract as head coach for two seasons, running until June 30, 2028.



Bienvenido, Míchel 🇪🇸 — AFC Ajax (@AFCAjax) June 2, 2026

Zuletzt stand Míchel beim FC Girona an der Seitenlinie. Zwischenzeitlich wurde er auch als möglicher Nachfolger von Kasper Hjulmand bei Bayer 04 Leverkusen gehandelt. Jetzt hat der Übungsleiter aber einen bis 2028 datierten Arbeitsvertrag bei Ajax unterzeichnet.