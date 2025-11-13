Ruhnert verlässt Union

Oliver Ruhnert und Union Berlin gehen ab sofort getrennte Wege. Wie die Köpenicker bekanntgeben, hat man sich mit dem langjährigen Geschäftsführer Profifußball auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt. Zuletzt war Ruhnert bei den Eisernen als Chefscout tätig und arbeitete eng mit seinem Nachfolger als Geschäftsführer, Horst Heldt, zusammen.

Präsident Dirk Zingler würdigt die Verdienste des Funktionärs: „Der sportliche Weg unserer Männermannschaft seit 2018 hat unserem Klub einen gewaltigen Entwicklungsschub beschert. Oliver Ruhnert hatte daran einen wichtigen Anteil, und wir sind ihm sehr dankbar für seinen Einsatz in all den Jahren.“ Ob sich Ruhnert gänzlich aus dem Profifußball zurückzieht, ist noch unklar.