Schmadtke verlängert in Wolfsburg

Jörg Schmadtke und der VfL Wolfsburg planen eine gemeinsame Zukunft. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der bislang 2021 auslaufende Vertrag des Sportdirektors um ein Jahr verlängert. Die Unterschrift sei nur noch Formsache, so das Boulevardblatt.

„Ich bin hier noch nicht fertig und merke, dass es hier noch einiges zu tun gibt. Und das will ich angehen“, sagt Schmadtke, der das Amt 2018 übernommen hatte. Seine anstehende Verlängerung habe „nicht nur rein sportliche Gründe“, erläutert Schmadtke. „Es sind auch andere Dinge. Ich will beispielsweise die Infrastruktur verbessern. Ich möchte an den Trainingsplätzen und der Akademie ein bisschen was verändern.“