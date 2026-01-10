Barça-Zukunft: Rashford-Entscheidung gefallen

„Natürlich möchte ich bei Barça bleiben, das ist das ultimative Ziel“, ließ Marcus Rashford (28) zuletzt überhaupt keine Zweifel an seinen persönlichen Zielen aufkommen. Diese decken sich offenbar mit denen des FC Barcelona.

Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat Barça eine Entscheidung über die Leihgabe von Manchester United getroffen. Demnach darf Rashford in Barcelona bleiben, die 30 Millionen Euro schwere Kaufoption soll aktiviert werden.

Unter Trainer Hansi Flick sammelte der Angreifer bereits 26 Pflichtspieleinsätze. Sieben Tore und elf Vorbereitungen stehen wettbewerbsübergreifend zu Buche. In Manchester steht Rashford noch bis 2028 unter Vertrag, soll aber auch nach der Entlassung von Trainer Rúben Amorim keine Zukunft mehr im Old Trafford haben.