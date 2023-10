Bericht: BVB offen für Leihe von Bynoe-Gittens

Jamie Bynoe-Gittens könnte in der Rückrunde bei einem anderen Klub als Borussia Dortmund Spielpraxis sammeln. Laut ‚90min.de‘ denken die BVB-Verantwortlichen über ein Leihgeschäft des 19-jährigen Flügelspielers nach, der bei den Schwarz-Gelben derzeit kaum auf ausreichend Spielzeit kommt. Bisher stehen für Bynoe-Gittens überschaubare 117 Einsatzminuten in der Bundesliga zu Buche. An sechs von neun Spieltagen blieb der Youngster komplett ohne Einsatz.

Im Sommer hatte der Offensivspieler nach einer Schulter-OP große Teile der Saisonvorbereitung verpasst und daher einen größeren Trainingsrückstand aufzuholen. Beim BVB sieht man trotz der Umstände nach wie vor großes Potenzial beim jungen Engländer, der trotz insgesamt drei Schulterverletzungen in der Saison 2022/23 seinen großen Durchbruch feierte. Nicht umsonst verlängerte der Bundesligist im Oktober den Vertrag des Teenagers vorzeitig bis 2028.

Die zurückliegenden verletzungsgeplagten Monate haben aber dazu geführt, dass Bynoe-Gittens beim BVB ins Hintertreffen geraten ist. Die Idee der Schwarz-Gelben: Der Youngster soll in der Rückrunde per Leihe mit weniger Last auf seinen Schultern wieder in einen vernünftigen Spielrhythmus kommen. Dem Bericht zufolge gelingt dem Rechtsfuß das „im Ideafall“ bei einem anderen Bundesligaklub. Eine vorübergehende Rückkehr nach England sei ebenfalls möglich.