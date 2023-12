Champions League: Die FT-Topelf des 6. Spieltags

Spieler des Spieltags: Galeno

Mit seinen zahlreichen Monsterparaden gegen Real Madrid hätte es auch Union Berlins Keeper Frederik Rönnow verdient, zum Spieler des Spieltags gekürt zu werden. Doch an einem anderen führt in dieser Woche kein Weg vorbei: Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno, genannt Galeno. Der brasilianische Flügelspieler des FC Porto zeigte beim 5:3 gegen Shakhtar Donetsk eine überragende Leistung. Zwei Tore gingen auf sein Konto, zwei weitere bereitete er direkt vor. Keine Frage: Besser war am sechsten Spieltag keiner.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

PSV Eindhoven - Arsenal 1:1

RC Lens - FC Sevilla 2:1

ManUnited- FC Bayern 0:1

Kopenhagen - Galatasaray 1:0

Napoli - Sporting Braga 2:0

Union Berlin - Real Madrid 2:3

Inter - Real Sociedad 0:0

Salzburg - Benfica 1:3

Leipzig - BSC Young Boys 2:1

Roter Stern - ManCity 2:3

Atlético Madrid - Lazio 2:0

Celtic Glasgow - Feyenoord 2:1

Borussia Dortmund - PSG 1:1

Newcastle - AC Mailand 1:2

FC Porto - Shakhtar 5:3

Antwerpen - FC Barcelona 3:2

